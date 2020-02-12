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周日再變天！ 吳德榮：不能排除入冬第二波寒流機率

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周日再變天！ 吳德榮：不能排除入冬第二波寒流機率

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
周日另一波鋒面過境，天氣再轉變；鋒面後強冷空氣緊接南下，下周一起轉乾，乾冷天氣持續約三天。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天繼續回暖，各地為晴時多雲、白天舒適早晚涼，局部山區及東半部局部地區偶有零星短暫陣雨的機率。北部14至26度、中部15至26度、南部15至27度、東部14至25度。

他表示，明天鋒面接近、下午轉變，周五鋒面抵達並快速通過；這波鋒面無冷空氣、但對流性較強。明下午至周五、中部以北有陣雨或雷雨的機率，東半部及南部山區亦有局部短暫陣雨的機率；但受影響的程度，還得視中、小尺度對流的變化，應持續觀察並注意氣象局的特報。周六鋒面東移、天氣有短暫空檔。

他說，周日另一波鋒面過境，天氣再轉變；鋒面後強冷空氣緊接南下，下周一起轉乾，乾冷天氣持續約三天。目前歐洲中期預報中心(ECMWF)模式及美國(GFS)模式模擬顯示，其強度僅次於1月底的強寒流，很多地區的平地最低氣溫，皆會降至10度以下。至於是否會成為入冬以來第二波寒流的機率不能排除，但此為模式末期的模擬，仍在調整中，應繼續觀察。

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