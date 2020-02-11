勿恐慌 大陸快遞郵包有病毒殘留？關務署：無此疑慮
近期海關第一線同仁接獲不少民眾詢問，中國大陸逐漸復工後，我國自中國大陸進口郵包及快遞貨物，會不會殘留新型冠狀肺炎（武漢肺炎）病毒？關務署澄清，「無此疑慮」。
為釐清民眾問題，避免造成社會大眾恐慌，關務署於今(11)天參與嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心(下稱指揮中心)第7次會議中，特向指揮中心請求釋疑。
關務署表示，依據指揮中心醫學專家於上述會中表示，自中國大陸進口的郵包及快遞貨物，目前並無證據顯示有病毒殘留疑慮。
只要民眾保持良好個人衛生習慣，落實用肥皂勤洗手，避免觸摸眼鼻口，並配合指揮中心之宣導，做好各項防疫措施，應無受新型冠狀病毒感染的風險，請民眾放心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言