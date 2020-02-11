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現賺999元！情侶「公主抱」成功 六福村門票買1送1
為迎接2月14日西洋情人節，六福村主題樂園限時推出優惠活動。只要在入園前挑戰情侶公主抱成功，就可以享受原價1,998元的雙人門票，優惠價999元，等於現享買1送1。
佔地達百公頃的六福村，結合有生態動物園與43種遊樂設施，四季慶典中的「甜蜜魔宮」現已展開。在阿拉伯皇宮內，設置有黃金馬車、夢幻公主帳以及粉紅花牆，是園區內的3大浪漫唯美拍照景點。在2月14日至2月23日期間，凡參與入園公主抱打卡活動，就可享999元的雙人甜蜜優惠價。另還推出學生優惠票，3人特價1,560元，每人平均為520元。
六福村也表示，面對全民防疫，園區也加強守護遊客健康，入園前會為民眾量體溫，並提供酒精消毒，提醒要勤洗手、戴口罩。
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