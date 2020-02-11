最強智慧王！歐陽娜娜曝光隨身熨斗、彩妝刷也不用手洗

19歲的歐陽娜娜，雖然年紀還小，但她卻堪稱「生活智慧王」，因為從小就在外面工作，練就一身照顧自己的好方法，日前她在大陸節目「beauty小姐2」上，就曝光了自己的一些隨身小物，讓網友們驚呼「居然有這些東西可以用」。

身為藝人，歐陽娜娜常常得一直換衣服，許多人也有煩惱，衣服一拿出來，有些地方皺皺的，該怎麼辦？歐陽娜娜就曝光自己隨身攜帶的小物中，就有一款「隨身電熨斗」，體積不大，約略只有一個手掌大，但卻可以馬上針對衣服上的小地方，如果太皺可以燙平，對於穿襯衫、小禮服的人來說，真是太好用了。

而且這款隨身電熨斗，售價才人民幣299元，約台幣1,300元，很容易入手，且隨身放在包包裡也沒問題，最特別的是，除了可以當隨身熨斗外，還能變成隨身充電器，一機兩用。

歐陽娜娜在節目上，也是美妝達人，曾經幫素人畫眉毛，讓超多網友驚呼「娜娜很會化妝」，常常自己化妝的歐陽娜娜，該如何清洗刷具呢？專業彩妝師就提到，用手清潔刷具，容易洗不乾淨，因為彩妝品可能會卡在彩妝刷中，如果沒有徹底清潔，很容易滋生細菌，下次化妝時，反而容易讓臉部過敏。