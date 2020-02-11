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客運業者提疫情後客運六折台灣好行半價 交部允納紓困

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導

武漢肺炎持續蔓延，國內長途客運旅客銳減，交通部正在研擬觀光補助、復甦振興方案，公共汽車客運商業同業公會全國聯合會今也提出，希望交通部公路總局在疫情緩解後推出特定時間內常態性票價補貼方案，包含長途國道客運六折、台灣好行半價等，推動國旅並鼓勵民眾使用大眾運輸工具從事國內長途旅遊。

對此，交通部長林佳龍指示研議後納入紓困方案。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會今天提出，建請公路總局比照行之有年「連續假期公共運輸票價優惠及轉乘優惠補貼實施計畫」，待疫情緩解後推出特定時間內常態性票價補貼方案，推動國旅、鼓勵民眾使用大眾運輸工具從事國內長途旅遊，搶救觀光產業與龐大就業人口，活絡中南部與偏鄉商業活動，為低迷不振內需市場注入經濟動能。

聯合會提出三點包含長途國道客運享原票價六折，台灣好行路線一律半價；適用時間擬以疫情高峰期後六至九個月為期限，必要時延長；票價補貼由防疫特別條例特別預算支應。

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