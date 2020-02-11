開第一槍！這家影城採「座位分隔法」防疫 網讚：單身狗的天堂

新冠肺炎（武漢肺炎、簡稱NCP）疫情蔓延，許多民眾外出的意願也隨之下降，讓不少餐飲業及電影院的業績受到衝擊。為因應疫情變化，位在台北市的電影院也開出第一槍，祭出「座位分隔法」隔開觀眾的座位，避免民眾緊鄰接觸，藉此提供安心的觀影環境。網友得知消息後，也幽默笑稱該影城是「單身狗的天堂」。

哈拉影城在臉書貼出公告，為防範新冠肺炎，自11日起影廳內採「座位分隔法」，每組客人的左右都會相隔一個空位，避免緊鄰他人的狀況。民眾若使用網路訂票，也需符合該項規定，若未確實空出左右座位，影城的售票人員有權進行調整，藉此提供民眾安心、放鬆的觀影環境。

貼文中也指出，「座位分隔法」僅為配合每組客人防疫需求暫定，未來可能會更動或取消該規定，且影廳內也會固定進行消毒清潔，電梯等候區等公共區域，也會每小時消毒一次，希望民眾能夠放心進入影城內看電影。

消息釋出後立刻引起討論，有網友稱讚「好貼心哦！」、「真的是很貼心的一個安排」、「這不錯，最討厭後面有人踢我椅子了」，但也有人認為這樣的作法根本無法達到防疫效果，「密閉空間有用嗎？」、「你空調還是共通的啊，大哥！」

另外，因西洋情人節（2月14日）即將到來，影城的座位分法，也獲得部分網友好評，「單身狗表示：希望這規定持續到永遠…」、「單身狗的天堂」、「希望這規定施行直到我交到男朋友」、「邊緣人福音」。