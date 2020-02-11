豬價跌破10年來低價大關 雲林肉品市場：供過於求

受春節肉品市場休市，加上春節過後肉品需求減緩，加上非洲豬瘟防疫成功，以及中美貿易大戰，美豬價下跌進口量增加等因素，使國內豬價衝擊，跌破每公斤60元大關，創下2008年以來開春的最低價，農委會已密切注意市場變化，不排除啟動護盤機制，以維護市價穩定。

春節過後，豬價節節下跌，這雖是每年年節後的「低價期」，國內毛豬主要產地的雲林肉品市場，最近連續多天的拍賣平均交易價格，每公斤都跌破60元，今天平均拍賣價跌至每公斤57.7元，創下10多年來同期的新低價；受拍賣價跌，連帶使傳統市場溫體豬肉價格，每台斤也小跌5元左右。

雲林肉品市場指出，春節休市的前一天，毛豬拍賣平均價還維持每公斤64.09元，春節休市6天，直到1月30日一開市拍賣就跌破60元，每公斤58.72元，截至昨天共8天的拍賣價，一直都維持在55至59元之間，沒能打破60元關卡。

雲林肉品市場總經理黃加安分析豬價下跌原因指出，每年過年後，因要消化休市期間所囤積的豬量，加上年後肉品需求量減，豬價下跌是正常的事，但今年是「過度」下跌。

黃加安說，國內豬價從去年就不太理想，甚至中秋節還反常下跌，他認為主要是美中貿易戰，使美國豬價低，冷凍商紛紛加量進口，此外，受非洲豬瘟帶來預期心理，豬農普遍增養，連雞、鴨等家禽飼養量也增加，整個肉品量增加，市場有多重的替代性選擇，這些都是造成豬價下滑的原因。

黃加安說，政府為穩定豬價，去年底啟動一個月的凍存計畫，針對140公斤以上豬隻，總計凍存3萬頭，以國內每天豬的需求量約2萬2000頭來算，要消化春節累積的豬量以及先前冷凍的量，豬價預估約需3至5個月才可望回穩。