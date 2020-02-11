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台灣醫療水準被世界公認最強？ 網曝內心評價：只是CP值高
新冠肺炎（武漢肺炎、簡稱NCP）疫情持續延燒全球，至今全球已累計確診逾4萬例，死亡人數更是來到1018例，台灣為了防堵疫情擴散，持續提高防疫層級，規劃各種配套措施，醫療實力全球有目共睹。今（11）日就有一名網友在PTT上PO文提到，自己很好奇一些數據網站到底都怎麼評價台灣醫療，並貼出幾張台灣醫療在世界排名的數據圖表，好奇詢問廣大網友「台灣的醫療是不是都被公認世界最強？」
原PO在文中貼出3個國際醫療指標排名，第一個為全球資料庫網站Numbeo所顯示的2020全球醫療保健指數排行榜，排名顯示台灣以86.71位居第一。第二個則為2019全球醫療保健系統排行，綜合所有指標台灣也以83.59奪得冠軍。最後一個圖表說明了台灣在2019年全球最理想外派地點，台灣也是第一名，其中專家都給予台灣對外籍人士的醫療服務質量正面評價。綜合上述排行原PO驚呼「台灣的醫療是不是真的很猛？」
PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛認同台灣的醫療實力，「本來就很強啊，只是大家都沒去注意」、「台灣的醫療是真的強，沒在唬的」、「便宜友善的醫療環境，連外國人都覺得不可思議」、「不過醫療技術是排第三，前面還有美國跟德國，但健保真的加分很多」、「在國外看過病，真的會知道台灣的醫療環境有多好多友善了」。
不過也有網友持不同看法「不是最強，只是CP值最高」、「根本就是壓榨醫護人員造就的啊」、「去當醫護人員你就會後悔發這篇文」、「都靠醫療人員超時工作好嗎」、「台灣醫療很好，但健保也快倒了」、「我們只是便宜，藥是別人的，藥物研究也是別人的」。
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