台灣醫療水準被世界公認最強？ 網曝內心評價：只是CP值高

新冠肺炎（武漢肺炎、簡稱NCP）疫情持續延燒全球，至今全球已累計確診逾4萬例，死亡人數更是來到1018例，台灣為了防堵疫情擴散，持續提高防疫層級，規劃各種配套措施，醫療實力全球有目共睹。今（11）日就有一名網友在PTT上PO文提到，自己很好奇一些數據網站到底都怎麼評價台灣醫療，並貼出幾張台灣醫療在世界排名的數據圖表，於是好奇詢問廣大網友「台灣的醫療是不是都被公認世界最強？」

2020-02-11 18:09