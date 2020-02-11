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禁令衝擊菲移工來台 勞動部：雇主可延長引進效期

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
菲律賓昨深夜公告禁止菲國公民前往「中、港、澳、台」，勞動部表示，受影響的雇主可向勞動部申請延長引進效期、再入國許可或更換遞補他國移工。記者葉冠妤／攝影

為因應「新冠肺炎（武漢肺炎）」疫情擴散，菲律賓昨深夜公告禁止菲國公民前往「中、港、澳、台」，衝擊菲籍移工來台，勞動部表示，受影響的雇主可向勞動部申請延長引進效期、再入國許可或更換遞補他國移工，勞動部同時也將配合外交部持續與菲國協調。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠表示，菲律賓發布的緊急公告，影響移工部分包括雇主辦理招募作業後無法引進、菲籍移工返鄉探親無法回台、因航班取消或調整，致預定返國的菲籍移工無法遵期出國，由於本次事件屬不可抗力及不可歸責，相關申請案件將儘速及採取從寬認定原則，協助雇主辦理後續手續，兼顧雇主用人及移工工作權益。

薛鑑忠解釋，移工原本須在6個月許可效期內抵台，逾期則須重新申請，但因應這次禁令，雇主可再延長效期3個月，等於許可效期最長可到9個月；如果是菲籍移工返鄉探親，因禁令卡住無法回台工作，雇主可依人力需求考量，決定要等待原本的移工返台，或直接更換移工，但若是要申請遞補其他國家的移工，流程通常須等待2到3個月。

勞動力發展署整理下列3種情況及因應方案：

1.辦理招募作業後無法引進

因菲國禁令致菲籍移工無法於許可效期內到台，因屬不可抗力，可檢具聲明向勞動部申請延長引進效期3個月。

2.菲籍移工返鄉探親無法回

(1) 擬繼續聘僱原移工：菲籍移工返鄉無法於重入國許可期限內返臺，得向勞動部申請同意移工再入國許可。

(2) 擬更換移工：雇主可向勞動部申請廢止聘僱許可後，再依規定申請遞補其他國家新移工。

3.因航班取消或調整，致菲籍移工無法遵期出國

(1) 尚不違反「一出一進」或「期滿遵期出國」規定(須檢附原訂機票紀錄等佐證)。

(2) 雇主仍應儘速安排菲籍移工返國，如有台菲直飛航班取消疑慮，可選擇搭乘非台籍航空公司班機或改由第三地轉機。另移工出國前，雇主仍應善盡生活管理照顧責任。

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