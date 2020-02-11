危機在身邊？憂手機成病菌「傳染媒介」 消毒方法報你知

新冠肺炎（武漢肺炎、簡稱NCP）疫情延燒全球，民眾出門時多會戴上口罩，也會利用乾洗手、酒精做消毒，藉此預防疾病傳染。近來也有網友懷疑，日常生活中不可缺少的手機是否也應該進行消毒？但因擔心會令手機受損，便發文詢問該如何為手機進行殺菌。

一名網友在PTT上發文，他認為使用手機時經常會貼近自己的口鼻及手部，且部分場合時手機需要集中存放，這時手機就會與其他陌生人的手機有所接觸，懷疑「手機也是很髒的傳染媒介吧？」，但因擔心直接用酒精擦拭手機，會對手機造成不良的影響，便詢問網友該如何為手機消毒？

網友看見貼文後，紛紛留言分享自己的經驗，「如果你有貼膜，就可以用酒精」、「可噴在化妝棉再擦螢幕，就不會太多酒精滲入」、「我有酒精，也有能單獨開紫外燈的烘碗機，但我有點怕會傷到手機就是」，也有人表示，「酒精噴衛生紙擦手機N年+1，不過酒精會破壞保護貼膜的疏油層，會比較容易留指紋」、「我幾乎每天下班前用酒精消毒手機iPhone正反面 （有貼膜跟保護殼），持續數年完全沒有問題」。

相關研究也指出，人一天之中會觸碰手機高達2617多次，手機的螢幕就如同細菌與病毒的溫床，其含菌量比馬桶座高出3.5倍。專家也提出三種為手機除菌，且不會傷害到手機的辦法：一、將手機放入UV消毒殺菌機，二、用拭鏡布擦拭手機，三、以布沾取些許酒精進行擦拭。定時為自己的手機做好清潔，才可預防病毒及細菌的孳生。