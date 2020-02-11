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衛生紙之亂後 輪到免洗餐具？ 經濟部闢謠直呼誇張

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
網傳紙類免洗餐具也將缺貨，經濟部直呼誇張。圖／翻攝自經濟部臉書。

國內口罩正在加緊增量中，外界擔心原物料是否短缺的同時，網路先是傳言「衛生紙、衛生棉、尿布將缺貨」，接著更傳出「紙類免洗餐具也要缺貨」，經濟部聽聞直說「太呱張」，因兩者原料完全不同，希望民眾不要傳播謠言。

經濟部臉書貼文表示，有網友反映，又有傳言說，趕工生產口罩，會影響「紙類免洗餐具」的製造，經濟部澄清，兩者原料完全不同，醫用口罩主原料是不織布，為塑膠製品，紙類免洗餐具主原料就是紙張。

經濟部說明，紙類免洗餐具主原料為紙張，直接從國外（歐美）進口，且大多與原料供應商簽訂半年或一年的長期約，可供應無虞。經濟部也接洽廠商，包含統奕、立墩及文賀等大廠，皆表示目前產線正常，更強調，防疫期間，不要亂傳謠言。

另外，經濟部也指出，上週口罩生產的平均日產量提升，已經超過420萬片水準，也超出了原定本周要達到日產量390萬片的目標。 

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