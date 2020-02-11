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自行車展決延期 影響逾2萬人

台灣醒報 / 記者張允慈╱台北報導

全球第二大自行車展延期！外貿協會於11日召開記者會指出，原預計3月初開展的「台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）」，今年應是舉辦30年來最大規模。但在新冠肺炎全球席捲衝擊，及考量參展廠商、公會意見與來台買主情況後，計畫延於5月舉行，並改推特展，強化線上下整合行銷服務。

以特展形式彌補

作為全球第二大自行車展，「國際自行車展」與共同舉辦的「國際體育用品展」今年參展規模上看3500個攤位、參展廠家共1250家、相較去年成長了17％，是歷年來最大規模。對於停辦之損失，外貿發展協會秘書長葉明水坦言，損失無法估計，但包含參觀人數、廠商、買主等，總計影響超過2萬人。

他回應，為了讓廠商依然能在今年參展，貿協改推出「Taipei Cycle+」&「TaiSPO+」特展，沿用原有展覽品牌。針對2020年有拓銷及採購需求的參展商及買主，於今年5月14日至16日元南港展覽館二館舉行。而原訂3月要參展的廠商，若不克參加5月展會，貿協會保留其未來參展之權益。 

停辦與否各有考量

台北國際自行車展辦展30年來，是首次因為防疫健康因素延後。2003年即使SARS疫情肆虐，自行車展仍未停辦，當時進場的國內外買主及參展廠商皆被要求戴口罩，並透過調整空氣對流率，控制場館空氣品質。但當年的參觀人潮的確因為疫情影響，約減少了20％。

今年1月底舉行的國際動漫展，沒有因為新冠肺炎選擇停辦。透過在出入口量體溫、要求觀展人員配戴口罩等防疫措施，今年依然吸引40萬人看展，相較去年僅些微減少。

另外，今年上半年於台北舉行的大型展覽中，台北國際書展、台北國際自行車展、以及台北國際電玩展，皆因新冠肺炎影響而延期。

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