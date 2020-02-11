本季流感重症近千人創五年新高 23歲男就醫當天病逝

流感正在從高峰降溫，上周門急診人次下降兩成，不過本季累計流感重症人數已逼近千人，創下五年同期新高。上周56人流感重症，另有14人因流感死亡，其中一位年僅23歲，發病第五天就醫，但當天就因病情危重而病逝，是本季死亡個案中最年輕的一位。

疾病管制署防疫醫師林詠青表示，這名23歲男性是中部人，本身有先天白血球功能缺損、慢性肺病，一月中開始有發燒、咳嗽、喘等症狀。個案並未立即就醫，直到五天後前往急診，當時胸部影像已呈現雙側肺炎，另有腎功能異常、呼吸衰竭、敗血性休克，且個案在急診就心跳停止。急救後轉入加護病房，但個案出現心律不整，敗血性休克亦未改善，當天病逝。

林詠青表示，上周14名死亡個案全數未接種流感疫苗，重症個案則有55人未接種流感疫苗。流感疫苗是死病毒製成，先天白血球功能異常的人也可以安心施打，雖然相較於一般人，免疫反應較弱的人所得到的保護力可能叫弱，但這些人一旦得到流感也比較容易重症，因此即便保護力較弱，還是應接種疫苗，較有保障。這名個案若具有重大傷病身份，是可以公費接種流感疫苗的。

疾管署監測資料顯示，2月2日至2月8日門急診類流感就診達8萬2856人次，較前一周下降19.5%，急診類流感就診病例百分比為15.5%。社區流行病毒仍以A型H1N1為主，最近一周佔73.5%，另B型流感佔比持續上升。

去年10月至今年2月10日流感併發重症病例累計914例，為近五年新高。本季重症者以65歲以上佔43%最多，其次為50至64歲(32%)。98%重症病例並未接種本季流感疫苗，且近8成具有慢性病史。本季流感重症死亡病例則累計有75例，99%病例未接種本季流感疫苗。

林詠青表示，國內目前公費流感抗病毒藥劑儲備量約296.5萬盒，分別為口服式克流感膠囊、易剋冒膠囊及吸入式瑞樂沙旋達碟，三者均可用於治療A型和B型流感；國內目前共4,395家合約醫療機構提供公費藥劑。截至2月9日止，全國公費流感疫苗接種數達575.2萬劑，尚餘約28.8萬劑，請尚未接種的公費對象把握機會儘速接種。