大型柴油車調修燃油系統 「有條件」5萬元內無限次補助

目前補助大型柴油車調修燃油控制系統，每輛車以補助一次、5萬元為限，為提升車主調修意願以改善空氣品質，環保署今天預告修正草案，未來一至三期大型柴油車調修燃油系統在更嚴格空品標準下，將「有條件」不限補助次數，但總補助金額仍不得逾5萬元，其餘情況仍限補助一次。

調修燃油控制系統項目也擴大，新增噴油嘴、噴射泵浦及引擎部位，還有清除進氣岐管、進排氣門、引擎燃燒室、排氣管、消音器等清除積碳部位。

根據草案內容，一至三期大型柴油車，若調修燃油控制系統後，改善效果若低於車輛出廠或進口時所適用的排放標準，在總補助金額5萬元以內，將可不限申請補助次數，超過5萬元不得再申請。

至於其他大型柴油車，調修燃油控制系統後黑煙不透光率在1公尺負一次方以下，或加裝空汙防制設備後黑煙不透光率在0.6公尺負一次方以下、或達1公尺負一次方以下但未達0.6公尺負一次方且具改善效果，可申請補助一次、金額5萬元以內。