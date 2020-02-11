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機捷通車三年班次間距、行車時間都未達標 末完成驗收

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
機捷通車三年仍未驗收完成。聯合報系資料照

機場捷運通車快滿三年，每天平均運量約達8萬人次，不過，交通部鐵道局至今尚未完成驗收。鐵道局表示，依照合約規定A1到A12行車時間35分鐘、每班次間距10分鐘，目前兩者在合約皆無法達成。鐵道局持續在要求承包商丸紅改善，同時透過爭議調解及仲裁解決，最終仍須等中華民國仲裁協會完成仲裁。

機場捷運由鐵道局前身高速公路工程局主導興建、桃園捷運公司營運。不過2017年3月2日通車，每天平均運量達到約8萬人次，機捷至今仍未完成驗收。鐵道局表示，機捷通車後就陸續在逐項驗收，目前系統運作正常、多數已完成，但速度部分仍未達成合約要求，無法完成驗收。

目前機捷直達車從台北車站A1站到桃園機場第一航廈A12站，中停新北產業園區A3站與長庚醫院A8站，行車時間是35分鐘。根據當年高鐵局與丸紅簽訂的合約，A1站到A12站直達車行車時間35分鐘，設定的條件是在A1站、A3站，都有提供託運行李的預辦登機服務，停等時間會較長。

鐵道局表示，機捷原訂在A3站停靠時間為1分鐘，目前並未實際達到1分鐘停靠時間，所以可讓行車時間達到35分鐘，不過這僅是「服務面」，實際合約時間仍難以達成。合約每班次間距10分鐘部分，目前仍約12至12.5分鐘，無法達成。機捷通車至今持續在要求丸紅改善，另也持續在進行爭議調解、仲裁。

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