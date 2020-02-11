新竹縣移居、人口成長數 居縣市組之冠 

新竹縣府主計處長黃文琦根據內政部統計報表，今天上午在主管會報中分析：竹縣108年人口統計指標，在淨遷入人數以、人口增加數、人口成長率，新竹縣都是縣市組最高，平均年齡39.34歲，則是全國第二年輕。

新竹縣長楊文科今天指示相關單位參考數據調整政策，他表示竹縣的科學園區、工業區提供就業機會，上任後推動的產業三箭也擘畫出經濟繁景，未來招商引資會更賣力。

主計處表示，108年新竹縣淨遷入人數6250人，是縣市組第一名，在全國排名第4名，僅次於新北市、桃園市和台中市。6923人的人口增加數及12.43%的人口成長率，也是縣市組最高，全國排名分別為第4、第2。

而全國平均年齡小於40歲的，依序是新竹市、新竹縣、桃園市0~14歲幼年人口比率，新竹縣佔16.22%，僅次於新竹市，居全國第2高。至於65歲以上人口比率全國第4低，僅高於連江縣、桃園市和新竹市。

楊文科表示，公共政策方面，縣府未來將加強托嬰、育嬰、調整學區、整併部分學校等，另也將考量公園綠地的配置，關注長照、日照並合理規範社福補助，將努力引進更多產業，期盼吸引更多年輕人移居新竹縣。對於偏遠鄉鎮地區，將以地方創生來吸引年輕人進駐，逐步縮小城鄉差距。