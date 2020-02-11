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防治荔枝椿象 平腹小蜂從睡美人變身天敵特攻隊

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
平腹小蜂為荔枝椿象卵寄生蜂。圖／苗栗農改場提供

農委會苗栗農改場完成防治荔枝椿象的天敵平腹小蜂量產技術及田間釋放。為讓小蜂產量再提升，苗栗場透過低溫方式，讓平腹小蜂延緩發育150天後，成功從睡美人變身天敵特攻隊；此研究歷經多年試驗，解決平腹小蜂量產壓力，有效配合每年各地2至6月荔枝椿象的產卵季節，在第一時間釋放小蜂，達到立即防治效果，同時被寄生成功所羽化的小蜂，也繼續於田間寄生椿象卵。

苗栗場表示，平腹小蜂在卵內的發育，於25℃環境下從寄生到下一代羽化約需20日，過去為因應荔枝椿象在每年2至6月的產卵季，僅能在當年1月開始寄生，無法提前大量生產。

因此，苗栗場透過試驗，將平腹小蜂低溫冷藏150天，再置回25℃常溫下，發現小蜂仍能正常羽化及寄生卵產生下一代，此舉便可於每年10月開始進行生產，並在隔年的2月起陸續釋放平腹小蜂。這項利用低溫預備作業的新技術，不僅可降低80%生產壓力，同時讓儲運及釋放時間更有彈性，促使平腹小蜂量產技術再升級。

苗栗場表示，降低荔枝椿象危害目前有化學、物理及生物防治（釋放平腹小蜂）三種模式，各縣市可依栽培現況選擇適合的防治方法共同搭配，2020年荔枝椿象已開始活動進入交尾期，農民及民眾要開始進行防治工作，希望能逐年降低荔枝椿象的危害。

如有任何問題可洽苗栗場生物防治分場詢問專線037-991025分機31。

將寄生完成的平腹小蜂進行冷藏預備作業。圖／苗栗農改場提供

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