台北燈會南港首登場 「南港車站」25家餐飲同步享優惠

被稱為台北東區新門戶的南港，是今年台北燈節首次設為主場之一，主燈「展風神」即日起在南港南興公園展出，2月16日前都能前往賞燈，鄰近的環球購物中心（Global Mall）南港車站推出限定優惠，只要出示環球購物中心南港車站FB按讚及打卡畫面，即可享鍋物、丼飯、甜點、飲品等達25家餐飲及遊樂品牌買一送一等優惠。

環球購物中心南港車站美食優惠包括，「明川家鯛魚燒」單個40元，2月14日前限量買一送一；「黑面蔡」2月16日前推海鹽奶蓋紅茶限量買一送一；「島瓜滷味」2月16日前推3份小滷味+4隻鴨翅，原價300元、優惠價250元，另消費滿150元，可享大包雞腳(原價200元)半價優惠。

「福利麵包」2月16日前原價199元的肉桂糖、香蒜風味脆片，第二桶半價；「八月堂」可頌9折優；「日出茶太」推出多波段茶飲優惠活動；2月29日前還有來自彰化的「水根肉乾」快閃店推出買3包送1包獨享包、買5包送2包獨享包。

「泰昌餅家」2月10日至14日推出燈會限定優惠，原味皇家蛋撻買三送三，每日限量100組、2月15日至16日買六入蛋撻則送港式奶茶一杯。「YAYOI彌生軒」消費就送限量炸馬鈴薯一份；「錦拉麵」、「朱記」95折特定優惠；「頂呱呱」嫩鮮辣雞餐原價240元，優惠價205元。「紅玉滿赤心雞蛋糕」在2月14日當天消費一份，就送玫瑰花雞蛋糕ㄧ顆。