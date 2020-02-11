快訊

新冠肺炎疫情增！星泰現社區感染 我首升中港澳外旅遊警示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北燈會南港首登場 「南港車站」25家餐飲同步享優惠

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北燈節東區南港主燈「展風神」在南港南興公園展出。圖／摘自台北燈節官網

被稱為台北東區新門戶的南港，是今年台北燈節首次設為主場之一，主燈「展風神」即日起在南港南興公園展出，2月16日前都能前往賞燈，鄰近的環球購物中心（Global Mall）南港車站推出限定優惠，只要出示環球購物中心南港車站FB按讚及打卡畫面，即可享鍋物、丼飯、甜點、飲品等達25家餐飲及遊樂品牌買一送一等優惠。

環球購物中心南港車站美食優惠包括，「明川家鯛魚燒」單個40元，2月14日前限量買一送一；「黑面蔡」2月16日前推海鹽奶蓋紅茶限量買一送一；「島瓜滷味」2月16日前推3份小滷味+4隻鴨翅，原價300元、優惠價250元，另消費滿150元，可享大包雞腳(原價200元)半價優惠。

「福利麵包」2月16日前原價199元的肉桂糖、香蒜風味脆片，第二桶半價；「八月堂」可頌9折優；「日出茶太」推出多波段茶飲優惠活動；2月29日前還有來自彰化的「水根肉乾」快閃店推出買3包送1包獨享包、買5包送2包獨享包。

「泰昌餅家」2月10日至14日推出燈會限定優惠，原味皇家蛋撻買三送三，每日限量100組、2月15日至16日買六入蛋撻則送港式奶茶一杯。「YAYOI彌生軒」消費就送限量炸馬鈴薯一份；「錦拉麵」、「朱記」95折特定優惠；「頂呱呱」嫩鮮辣雞餐原價240元，優惠價205元。「紅玉滿赤心雞蛋糕」在2月14日當天消費一份，就送玫瑰花雞蛋糕ㄧ顆。

親子同遊除了感受燈會氣氛，環球購物中心南港車站也推出「貝兒絲樂園-大和戀季主題館」，以日本四季為主題，共有20多項遊樂設施，小朋友可以換上和服逛花火節慶典，化身忍者體驗攀爬及隱遁設施、爬上富士山玩溜滑梯，還有札幌雪雕場景，讓小朋友就像置身在雪地裡玩雪沙，現在推限定優惠，1位大人+1位小孩入場，大人即可享免費入場(原價250元起)。

台北燈節東區南港親子互動燈區「起司月亮號」。圖／摘自台北燈節官網
南港車站「明川家鯛魚燒」單個40元，2月14日前限量買一送一。圖／環球購物中心提供
南港車站「貝兒絲樂園-大和戀季主題館」，1位大人與1位小孩入場，大人即可免費入場。圖／環球購物中心提供
南港車站「紅玉滿赤心雞蛋糕」在2月14日當天消費一份，就送玫瑰花雞蛋糕ㄧ顆。圖／環球購物中心提供
南港車站「日出茶太」推出茶飲優惠，可7折、6折加購特定飲品。圖／環球購物中心提供

環球購物中心 燈會 雞蛋
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

台灣燈會后里園區參觀人次破百萬 主燈秀吸睛

新北燈會4天7名孩童走失 警方加強服務

防疫照樣夯 台灣燈會2天93萬人次

終結連十摃！威力彩4.65億南港開出 獨得今年最高獎金

相關新聞

本季流感重症近千人創五年新高 23歲男就醫當天病逝

流感正在從高峰降溫，上周門急診人次下降兩成，不過本季累計流感重症人數已逼近千人，創下五年同期新高。上周56人流感重症，另...

影／醫護版「手牽手」大合唱 為自己也為全民打氣

新冠肺炎讓全民緊張，在第一線的醫護人員更是繃緊神經，彰化縣秀傳醫院外科主治醫師黃漢斌發起秀傳醫療體系百名醫護人員錄製20...

獨／淡水亞太飯店熄燈！「因租約到期」營業至3月31日

被譽為「淡水第一家會呼吸的優質人文飯店」的淡水亞太飯店，悄悄的貼出公告「因租約到期，決定營業至2020年3月31日」，記...

台南再添一例登革熱境外移入病例 今年累計已4例

台南市衛生局今天公布台南新增一例境外移入登革熱病例，截至目前台南市境外移入登革熱病例數累計4例。

因疫情影響？台肥董座人事案「前兩天」才決定翻盤

台肥明天將召開臨時董事會，原本將推派農委會副主委陳添壽擔任新任董事長，但農委會今下午突發出新聞稿指出，將改由台肥現任總經...

李登輝因牛奶嗆傷住院 主治醫師意識清楚狀況佳

前總統李登輝2月8日傳出因喝牛奶嗆到送往台北榮總，除因肺部有些微的感染，已先緊急給予抗生素藥物外，並因發炎指數增加，為求...

禁令衝擊菲移工來台 勞動部：雇主可延長引進效期

為因應「新冠肺炎（武漢肺炎）」疫情擴散，菲律賓昨深夜公告禁止菲國公民前往「中、港、澳、台」，衝擊菲籍移工來台，勞動部表示...

自行車展決延期 影響逾2萬人

全球第二大自行車展延期！外貿協會於11日召開記者會指出，原預計3月初開展的「台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）」，今年應是舉辦30年來最大規模。但在新冠肺炎全球席捲衝擊，及考量參展廠商、公會

大型柴油車調修燃油系統 「有條件」5萬元內無限次補助

目前補助大型柴油車調修燃油控制系統，每輛車以補助一次、5萬元為限，為提升車主調修意願以改善空氣品質，環保署今天預告修正草...

偷吃還不擦乾淨！女生最常用的十大手機「抓渣男」神技

認真起來比福爾摩斯還可怕啊！誰說戀愛中的人最傻？若要找到另外一半出軌的證據，每個女生可說是比福爾摩斯還神、FBI還準。除了女生內建，永遠無法用科學解釋的強大「第六感」，現代人最依賴的智慧型手機，也會留

機捷通車三年班次間距、行車時間都未達標 末完成驗收

機場捷運通車快滿三年，每天平均運量約達8萬人次，不過，交通部鐵道局至今尚未完成驗收。鐵道局表示，依照合約規定A1到A12...

新竹縣移居、人口成長數 居縣市組之冠 

新竹縣府主計處長黃文琦根據內政部統計報表，今天上午在主管會報中分析：竹縣108年人口統計指標，在淨遷入人數以、人口增加數...

熱門新聞

為何專家一直宣導「捷運不用戴口罩」？網犀利點破暗黑真相

門窗緊閉還是有蚊子飛進屋內？ 網友盤點這幾處要封住

出國想帶「消毒用酒精、乾洗手」上飛機？6大注意事項一次看 加碼航警安檢人員解答

搭機戴口罩防疫不夠！密閉空間4大死角 出風口最毒

她乾蒸口罩3分鐘竟成「棉花糖狀」 內行網友指：要有內鍋

氣象局：下周日強烈大陸冷氣團來襲 至少冷3天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。