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桃園耳溫槍廠商僅2間 產能外銷不足防疫期間盼不外銷
桃園市長鄭文燦今上午到消防局災害應變中心出席防疫專案會議，他提到居家檢疫數字會大幅增加，而復興區雖暫無疫情，考量全區僅1間特約藥局，已指示調配口罩至復興區衛生所、巴陵綜合行政中心；另桃園市經發局表示，全市生產耳溫槍廠商僅2家產能外銷不足，已函請中央希望不外銷。
鄭文燦指示，因疫情延後開學蔬菜銷售問題，農業局應加強室內團膳業者採購蔬果，另人事處、勞動局了解掌握目前防疫照顧假的需求量；考量復興區僅1間健保特約藥局，已請衛生局調配口罩至復興區衛生所、後山的巴陵綜合行政中心，讓行動不便長者、有需求原鄉部落民眾也能採買到。
衛生局長王文彥表示，有關藥局口罩實名制銷售狀況，桃園市每日約配給15萬片，針對清潔消毒，王建議民眾以水與肥皂清洗2分鐘，其次再考量酒精與次氯酸即可。
經發局長郭裕信指出，桃園市生產額溫槍廠商共2家，產能因外銷均不足，已發函向經濟部、衛福部反映希望經徵調方式，讓貨品留在台灣不外銷；法務局長周春櫻表示，目前已受理市民陳情口罩漲價案25件，已完成查核7件，尚未發現有哄抬價格或囤積的情形，將持續派員查核。
鄭文燦表示，桃園市防疫會議排在每周一、三、五，其中周三和市政會議結合，主要是疫情都有些變化，像是居家檢疫數字也會大幅增加，因為疫區宣告越來越多，所以在這方面工作應該更仔細檢查，地方政府在對接中央政策也都該做好。
鄭也提到，疫情對觀光旅遊界是一個非常大的風暴，許多團完全停止，所以行政院提出紓困方案一定要讓旅遊業者度過困難，包括向貸款展延、利息的補貼，或是鼓勵員工訓練、鼓勵國內率由方案都可以提出來，地方政府都會全面配合執行。
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