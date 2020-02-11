影／醫護版「手牽手」大合唱 為自己也為全民打氣

新冠肺炎讓全民緊張，在第一線的醫護人員更是繃緊神經，彰化縣秀傳醫院外科主治醫師黃漢斌發起秀傳醫療體系百名醫護人員錄製2003年抗擊SARS的公益單曲「手牽手」，為醫護人員打氣，也為全民打氣，暖心的合唱影音讓大家直說「很療癒」。

「秀傳防疫大合唱」影片昨天上傳秀傳醫療體系臉書後，民眾紛紛留言說「第一線醫護人員，辛苦了，加油」，也有醫護人員說「自己看了都覺得很感動」，不過也有民眾幽默的說「不能手牽手，會增加感染機會」。

黃漢斌說，身為一名醫師，有感疫情造成人心惶惶，喜歡唱歌的他，覺得唱歌最紓壓，號召秀傳醫療體系同仁們一起錄歌，為自己打氣，也為大家加油，包括彰化秀傳醫院院長楊基滐、秀傳亞洲遠距微創手術中心院長黃士維及加護病房、急診、胸腔科病房、門診等約百名醫護人員一起獻唱，多數醫護人員都是首次面對鏡頭獻唱。

秀傳第一線防疫醫護人員從農曆春節開始忙於防疫，也在寒流期間於冷風中站在醫院出入口為來醫院看診的病人及家屬量測體溫，全力做好防疫工作，黃漢斌說，隨著疫情造成的恐慌感，也希望這首歌能為大家帶來正能量。

「手牽手」是 2003年SARS期間，由音樂人王力宏、陶喆、陳鎮川共同創作，由86位藝人合唱的公益單曲，此次由醫護人員重新銓釋，更傳達出「大家手牽手一起抗疫」的暖流。

彰化縣秀傳醫院外科主治醫師黃漢斌發起秀傳醫療體系百名醫護人員錄製2003年抗擊SARS的公益單曲「手牽手」，為醫護人員打氣，也為全民打氣，暖心的合唱影音讓大家直說「很療癒」。圖／秀傳提供

彰化縣秀傳醫院外科主治醫師黃漢斌發起秀傳醫療體系百名醫護人員錄製2003年抗擊SARS的公益單曲「手牽手」，為醫護人員打氣，也為全民打氣，暖心的合唱影音讓大家直說「很療癒」。圖／秀傳提供

彰化縣秀傳醫院外科主治醫師黃漢斌發起秀傳醫療體系百名醫護人員錄製2003年抗擊SARS的公益單曲「手牽手」，為醫護人員打氣，也為全民打氣，暖心的合唱影音讓大家直說「很療癒」。圖／秀傳提供