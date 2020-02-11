偷吃還不擦乾淨！女生最常用的十大手機「抓渣男」神技

認真起來比福爾摩斯還可怕啊！

誰說戀愛中的人最傻？若要找到另外一半出軌的證據，每個女生可說是比福爾摩斯還神、FBI還準。除了女生內建，永遠無法用科學解釋的強大「第六感」，現代人最依賴的智慧型手機，也會留下變心的痕跡。



今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友們最常討論，用手機就能查勤、抓劈腿的十大方法。

當然小編要提醒大家，破解別人的手機密碼是有可能觸法的，也希望這十大神技大家永遠都用不到啊！

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image source:YouTube／本本

No.10 共用筆記、雲端相簿

許多人會用共用筆記app「Evernote」，和夥伴共同編輯會議事項或是上課筆記。不過這款記事專用的app，竟是新一代的偷情神器！去年因外遇鬧上法庭的藝人馬俊麟和王瞳，就被爆料使用Evernote雲端傳情，兩人透過設定密碼上傳約會照片和票根。比起交友軟體，記事app看來無害不會被檢查，更容易偷藏秘密。

No.9 IG按讚、摯友和珍藏貼文

要怎麼發現男友會不會用IG按過其他的正妹、前女友、學妹的讚呢？IG按讚後，雖然不會出現在別人的牆上，不過你的帳號可是都記錄下來了唷！IG的設定裡有個選項是你說讚的貼文，也可以點選珍藏的貼文，甚至加過誰的摯友等。透過交互比對就可以發現一些蛛絲馬跡，或是一些互動頻繁，奇怪的帳號。



No.8 用假帳號加可疑對象

有些人可能無法得知男、女朋友的手機密碼，所以就會透過假帳號、小號，去追蹤一些可疑的「潛在小三、小王」。藝人小優就在節目爆料，自己曾開小號追蹤懷疑的女生，結果真的抓到男友偷吃的證據！也有網友分享小秘訣，如果要開假帳號，調查的對象是女生就要用看起來是男生的假帳號去加，對方是男生的話則相反。



No.7 發票載具

從發票找到證據，可以說是從古至今最常被用到的抓姦方法了！買了不是送給自己的女性用品、奇怪時間的飯店旅館收據，都無所遁形。不過因為環保意識高漲、對獎方便，許多人開始用「發票載具」，也就是說曾經消費過的東西，不用翻口袋、皮夾一張張找，手機就可以看光光。



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No.6 Google Map時間軸、iPhone重要位置

最近讓人發毛的抓姦神器，就是Google Maps中「你的時間軸」功能了！在媒體沒有報導前，有許多人不知道，原來Google Maps會完整記錄你去過的地方、停留多久、交通方式等每個細節。除了Google Maps以外，iPhone的隱私權設定中的定位服務，也有一個「重要位置」，會記錄手機使用者近期最常去的地點。

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image source: Google Maps

No.5 LINE隱藏名單和聊天室、封鎖誰

每個人都在用的LINE，當然也是最容易拿來偷吃的工具啦！只是有許多老司機技巧高超，撩完妹後就把聊天室隱藏起來，或是直接把妹子隱藏、設封鎖。但點開LINE帳號裡的設定＞我的好友，可看到隱藏名單和封鎖名單選項，點選聊天則會看到隱藏的聊天室。仔細比對這些封鎖名單是不是有可疑的人，也可以觀察封鎖對象的大頭貼是否有更換，來得知自己的另一半是不是曾解鎖跟對方聊天！

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No.4 IG限時動態

IG的限時動態本身特性，就相當適合放線和曖昧。因為回覆限時動態只有發文者會看到，PO文24小時就會消失，也代表是一直有在關注對方的好友才會點進去看。不過若是有機會「不小心瞄到」男友的IG頁面，就可以觀察誰常常來看，或是看排列順序，越前面的代表越常互動。此外，如果想要看前任或疑似是小三的可疑對象，也可以透過storiesig等軟體，匿名觀看別人的限動，偷偷下載起來。

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No.3 刪除或隱藏的app

有些人為了刺激，喜歡下載交友軟體約炮，或是不常用的社群軟體跟小三、小王聊天。有些人使用完畢，或在跟女友見面前會刪掉，不過如果你是iPhone的使用者，恐怕沒這麼容易掩蓋掉app的足跡。App Store會有曾經購買的記綠，點開購買紀錄裡的「不在此iPhone上」，就可以看到這些曾經被下載又被刪除的app了，還會顯示下載的日期。

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image source: App Store

No.2 e-mail、簡訊

檢查e-mail和簡訊是最直接的查勤方法，雖然不一定會直接看到讓人爆血管的曖昧訊息，因為太直接又明顯，可能都被刪除了。但是信箱或簡訊還有另一個參考資訊，就是訂房、購物網站的訂單明細，或購物編號。除此之外，有些信用卡刷卡也會傳訊息通知，如果是在沒要旅行出差的時間訂了飯店、旅館，或是買了什麼東西想討小三歡心，也能從這兩個地方抓到！

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No.1 FB的搜尋按讚紀錄

其實抓偷吃劈腿，最快的方式就是從社群平台查起。因為一般通訊軟體的訊息可能會被刪掉。像是Facebook的帳號設定裡，有一個「活動紀錄」，裡面就可選擇按過的讚、曾經加的好友或刪除的好友。如果另一半跟這些新加的帳號沒有太多的共同好友，就可以懷疑，這個帳號可能是透過交友軟體，或在外面不知道怎麼認識的。

如果沒有這麼多時間可以慢慢找，打開FB的最上面放大鏡搜尋列，會顯示近期此帳號搜過的名字，如果有些名字頻繁的出現、總是夜深人靜時會被搜尋，那可能就要好好觀察了...

image source:YouTube／電獺少女-女孩的科技日常

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年02月11日至2020年02月10日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『女生查勤的十大方法』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」