新冠肺炎衝擊觀光 北市旅館公會盼放寬銀行融資

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，連帶也讓各行各業都受到影響，其中又以觀光、旅館業衝擊最大，為保障北市超過4萬名旅館從業人員的就業機會，台北市旅館公會今下午召開信保基金聯席會，盼政府放寬融資管道，救救企業，企業才有辦法拯救員工。

北市旅館公會理事長韋建華表示，疫情爆發至今，北市旅館業住房率、訂房率至少下滑六成之多，以過去SARS的經驗，觀光客大概會有半年的觀望期、半年的復甦期，因此預估這一整年大概都是過渡期，對旅館業而言，今年大概注定「入不敷出」。

實際上，北市總計603家旅館業者，員工數多達4萬多人，對於近來因為疫情影響，住房率低落，不少業者都咬牙苦撐，旅館公會也向政府喊話，強調希望可以從減免營所稅、房屋地價稅以及銀行利息補貼等方向給予補助。

韋建華表示，受到疫情影響，餐飲業雖然也受到衝擊，但還可以透過外送提高業績，但住宿無法「外送」，所以疫情對旅館業而言根本就雪上加霜。

韋建華表示，今天下午之所以召開信保基金聯席會，就是因應旅館業所謂的周轉金，盼政府可以實施周轉金的援助，放寬融資管道，否則就算是減免地價稅、房屋稅等，也僅是杯水車薪，省下來的稅金搞不好都不足夠付員工的薪水。

韋建華直言，很多旅館業者其實也不願意放員工無薪假，但現實很殘酷，若政府沒有出面幫忙，企業也很難幫員工。