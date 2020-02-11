eTag代扣路邊停車費 再增新北、高雄兩都

遠通電收今天表示，即日起，eTag聯名銀行信用卡可支付包括台北市、新北市及高雄市三都路邊停車費，只要車上已黏貼eTag，透過「遠銀、國泰、台新、玉山或中信」五家聯名銀行其中一家信用卡，可立即使用手機透過ETC APP或遠通網站快速申辦eTag智慧停車服務，並透過信用卡自動扣繳停車費，不須再持單至超商繳費。

遠通電收表示，用路人可下載uTagGO App連結HAPPY GO會員，除了能將點數兌換國道通行費之外，3月1日前新申辦成功的會員，可獲HAPPY GO點數100點及停車累點加倍贈等好康。

遠通電收表示，有別於一般電子支付，申辦eTag智慧停車具備同時享受eTag通行費自動儲值、代扣路外停車及路邊停車費服務，三項服務皆隨信用卡出帳，一張帳單同時管理三項費用的優勢，頗受用路人好評，因此金鼠年開春再攜手新北和高雄合作，期待未來範圍再擴大，服務更多用路人。

遠通電收提醒，欲申辦eTag代扣雙北、高雄路邊停車費服務的用路人，若已有連結其他付款方式，必須先做取消才能申辦。此外，民眾將愛車停在路邊時，開單員仍會列印明細供用路人對帳，但駕駛朋友只需等待信用卡帳單繳費，不用擔心繳費單遺失，不需特地花時間到超商繳費。若有報帳需求的民眾，可透過ETC APP查詢停車費用明細，或至各縣市交通局停車處網站列印收據或繳費證明。