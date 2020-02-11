「輕適能」北市分店無預警停業 市府發出消費警訊

北市府接獲民眾反映「輕適能運動空間」無預警停止營業，經法務局消保官及體育局前往各分店調查後，發現輕適能運動空間Light Fitness萬芳店、忠孝復興店、復興Ride Here店及和平店Cross Fit LOGA運動空間陸續在1月31日到2月4日不等停業，今天發出消費警訊；消保官也提醒民眾盡快退費、保留相關上課及付費證據。

法務局表示，輕適能運動空間Light Fitness萬芳店等4家分店於農曆年後陸續無預警停止營業，相關分店先前有現場人員受理申請退費；消費者可要求業者提供上課紀錄影本，包含當初購買堂數與金額、上課簽到單、目前尚未使用的剩餘堂數等資料，或以拍照方式留存，以便作為向信用卡公司申請爭議款，以及日後業者未履行退款時，作為向法院提起訴訟的相關證據。

體育局表示，2月5日已發函要求業者依據「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」相關規定辦理，盡速公告退費事宜，包含退費申請程序、退費方式、民眾申訴管道等訊息；但目前在官網尚未看見業者有露出相關資訊，業者先前則回應會於和平店Cross Fit LOGA運動空間統一處理退費事宜。

記者實際電洽包含和平店Cross Fit LOGA運動空間等4家分店，都無人接聽，就連新北市的輕適能運動空間分店也出現未接電話的情況。

消保官提醒，若消費者有任何消費疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812；或體育局（02）25702330詢問，北市府將會提供消費諮詢及協助申訴來維護消費者權益。