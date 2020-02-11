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武漢肺炎衝擊觀光 雲林縣府2月底前核撥秋冬補助紓困
因應武漢新冠肺炎對國內觀光行業造成衝擊，雲林縣長張麗善針對縣內旅宿業者申請擴大國旅秋冬遊補助款，加速完成核銷，對已送件並完成補正案件，預計於2月底完成撥款，協助縣內旅宿業者度過寒冬。
雲林縣政府指出，交通部觀光局為推動觀光活動在地化，以鼓勵國人從事國民旅遊於當地留宿，去年9月1日辦理擴大國旅住宿優惠補助，一個房間一個晚上住宿房價折抵1千元，全縣補助房間數原2萬件，因申請踴躍，去年12月再向觀光局申請加碼1萬件，總計3萬件，申請補助期限由去年12月31日延長至今年1月31日。
雲縣府表示，目前統計使用補助件數約2萬5千件，約有2萬件送府審查中，縣府已核銷撥款約1萬件，已送件並完成補正案件，預計於2月底完成撥款，剩餘未送審案件，送審期限至2月底截止，請尚未送件業者盡速提送，縣府將於4月底完成全部撥款。
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