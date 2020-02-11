實驗小鼠宿舍…常上演鼠界的後宮甄嬛傳

今年是鼠年，農委會統計，我國2018年使用94萬隻實驗鼠，是用量最高的實驗動物。國研院動物中心養育並販售實驗鼠，中心副主任秦咸靜說形容實驗鼠不管男生、女生宿舍，都上演過打架事件，情節像是鼠界的後宮甄嬛傳。

秦咸靜說，老鼠和人類一樣是脊椎動物、哺乳動物，適合用於科學研究。常見的實驗鼠有四種，小鼠僅25到35克是最小，成本低、經濟效益高，約六到八成科學實驗都用牠。一隻身價350元，牠們出生後三周離乳獨自生活，六到八周能懷孕，接受實驗後被安樂死，是造福人類健康的功臣。

大鼠腦部比較大，且有高血壓，常用於相關研究。倉鼠會冬眠、比較胖，有高血脂，常用於膽固醇藥物測試。牠們另有頰囊，很適合做口腔癌實驗。天竺鼠最常用來測試疫苗的安全性。實驗後，實驗鼠要安樂死，最常用的方式是二氧化碳安樂死，主因是作法較人道，也不會過度衝擊研究員的心理。

秦咸靜說，實驗鼠的祖先是科學家在實驗室選種而成，一生都為實驗而活。小鼠離乳後就按性別分房住，四隻住一籠。公鼠為了稱王，會攻擊其他公鼠的生殖器；母鼠則會試圖除掉對方觸鬚，讓對方變醜，「最後看誰毛最多，就表示牠贏了」。

動物中心去年搬入中研院生技園區，秦咸靜說，動物房的耐震程度升級。房內的溫度、濕度、氣壓也都控制在一定值，光照也受管控。

動物房研究員每次入動物房都要洗一次全身澡，全程穿無塵衣照料動物。研究員也要素顏、不能擦指甲油，以免散發氣味影響動物。她表示規矩雖多，但動物房的研究生活很單純，能與動物們安靜獨處，覺得整個工作空間都是自己的。