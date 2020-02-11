RCA工殤案卡關20年 實驗納母鼠終得科學證據勝訴

科學實驗多用公鼠，近年國內外都有學者表示，男女生理結構不同，與人體有關的動物實驗應也要兼用雌雄。陽明大學科技與社會所副教授林宜平就說，桃園RCA工殤案曾因實驗未納母鼠，驗不出千餘名女工罹癌原因，官司打了20年。但我國科研至今仍無相關規範。

一份2011年的國際期刊論文指出，全球「生殖生物學」、「免疫學」實驗用的雌性動物代表性不足；各領域有22％到42％的論文沒註明使用動物性別。我國實驗動物統計也不分性別，農委會表示，2018年使用123萬隻實驗動物，但調查各機構用量的表單，沒列性別欄。

林宜平說，她擔任1994年發生在桃園的RCA工殤案顧問，該案是千餘名年輕女工在工廠工作、住宿，喝了被有機溶劑汙染的水，且用來洗澡、洗衣，得了乳癌、卵巢癌等病。

該案官司打超過20年，起初的實驗都用公鼠做，發現汙水只會造成肝癌，與女工所患病症不同；直到台灣大學毒理所團隊納入母鼠做研究，發現喝汙水的母鼠腹腔、生殖器發黑，法院終於採信科學證據。截至去年底，第一波、第二波提告員工終於勝訴獲賠。

至於實驗鼠性別不平衡的原因，公衛博士的林宜平曾採訪實驗室獸醫，得知母鼠要吃更多飼料，才能和公鼠一樣重，飼養不符成本。國研院動物中心副主任秦咸靜也說，過去常認為母鼠受荷爾蒙影響，且會發情，用公鼠較穩定，但母鼠用量已漸提升。

林宜平表示，學界雖有人主張實驗動物要兼顧兩性，但可能導致樣本數要提升為兩倍，犧牲更多實驗動物，動保人士反彈。但她說，雌、雄用量懸殊也造成浪費，像是陽明曾經只有一個老師訂購母鼠，校內實驗室自己養的實驗鼠只好淘汰其他母鼠。

科技部建置的「性別化創新」網站整理各國學界對實驗動物性別的討論，有國外學者表示，政府機關應適時要求公家補助機構兼用兩種性別的動物，且樣本數都要符合要求。