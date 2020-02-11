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氣象局：下周日強烈大陸冷氣團來襲 至少冷3天
把握今明兩天的好天氣，中央氣象局指出，周四開始鋒面通過水氣增加，各地降雨機率提高，西半部、東北部有局部大雨發生機率。周六水氣緩和有個小空檔，下周日強烈大陸冷氣團影響，西半部低溫12、13度以下，北台灣白天高溫也僅13、14度，預計至少冷三天。
氣象局預報員陳伊秀表示，今明兩天天氣不錯，下雨區域不多，僅宜蘭、花蓮、台東偶有零星降雨，明天西半部山區雲量多，有零星飄雨但不多。但周四、周五鋒面通過，加上西南風，水氣增加，各地有降雨機率。中部以北、宜蘭、西半部有局部大雨發生機率，也要留意陣雨或雷雨。
陳伊秀說，周六水氣緩和，迎風面東半部仍持續有局部短暫陣雨，北部下雨範圍減少，但緊接著下周日有強烈大陸冷氣團影響，預計至少冷三天至19日。陳伊秀說，這一波冷空氣一開始水氣多，後期會轉乾冷，下周日白天就會開始降溫，越晚越冷。
根據氣象局預測，屆時台南以北、宜蘭、花蓮低溫都只有12、13度以下，嘉義以北可能會出現10度以下低溫，竹苗9度低溫，北台灣白天高溫也只有13、14度，中南部19、20度、花東17、18度。且這波冷空氣強度也可能再升級成為寒流。
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