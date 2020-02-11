望春風作詞人李臨秋故居驚傳遭法拍 兒子：盼政府幫忙

「孤夜無伴守燈下，清風對面吹…」傳遍台灣大街小巷的「望春風」歌詞，是台灣民謠作詞人李臨秋所作，其位在西寧北路巷子內的故居，更被文化局指定為歷史建築，不料如今傳出「被法拍」，讓文化界人士相當震驚，紛紛詢問到底怎麼一回事。

李臨秋的兒子李修鑑證實，因為家中後代和銀行有債務問題，在金錢問題持續未解的情況下，因此決定請法院拍賣，儘管自己也會去投標，不過財力有限，盼政府單位可以幫忙買起來，自己願意將所有收藏品無條件捐出，還幫忙訓練導覽志工。

出生於日治時期(1909年)的李臨秋，是台灣知名流行音樂作詞人，作品包括望春風、四季紅、相思梅等，至今仍傳唱於世，其故居也在2009年6月11日被北市府文化局指定為歷史建築，目前建物內也留有李臨秋作品手稿及生活起居器具，作為名人故居可展現其歷史及藝術價值。

根據文化部的資料的資料，李臨秋故居外觀為磚木混合構造的二層樓房，有三樓夾層，面寬約丈八，立面為四柱三間，室內則為磚木混合構造，紅磚地面、泥灰牆壁、杉木隔間，目前一樓作為倉庫，二樓有兩房兩廳作為住宅使用，閣樓為儲物空間。

不過李臨秋故居遭法拍的消息一出，震驚文化界，不少人直問「到底發生什麼事情」，也有人疾呼，希望政府出面幫忙，不要讓李臨秋故居面臨拆除重建的命運。

根據法拍網的資料顯示，李臨秋故居為透天歷史建物，總登記坪數61.58坪、每坪單價40.63萬元，一拍底價為2502萬元，保證金501萬元，投標日為4月8日。

對此，李修鑑表示，當年父親因為拍戲欠下大筆債務，導致一樓售出，目前一樓的產權為高家，二樓為李家，父親總共有6個孩子，各自繼承二樓六分之一的產權，大哥日前過世，其遺留下來4個子女，繼承產權為四八分之一，其中大哥最小的兒子和銀行有債務問題，如果無法還清，其持分的部分就可能被法拍。

李修鑑表示，在不願被人獅子大開口的情況下，家族最後決定乾脆直接法拍，因為該建物為歷史建物，根據文資保護法規定，無法拆除重建，且政府有優先承購權，相信有意願購買的人會多加考慮，也希望政府可以幫忙買起來。