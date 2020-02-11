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漁業署尚未決定延長台灣鯛收購 籲養殖戶做生產調節

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

農委會去年底啟動吳郭魚（台灣鯛）產銷調節措施兩個月，到2月14日即將到期，農委會表示，現階段還沒有決定是否延期，還要再開會討論。

農委會主秘兼漁業署長張致盛表示，他還會再跟產業團體進行討論，現階段還沒有決定是否要延期一個月，但他也說，希望能夠回歸正常的市場機制。

農委會副主委陳添壽表示，現階段又遇到新冠肺炎的疫情，他認為養殖戶需要做生產調節，他說，養殖戶都習慣在過年後，相對春暖花開的時節進行放養，但是放養卻是一次都放養下去，這樣也會造成集中收成，這樣魚價也就會不好。

陳添壽舉例，若有10公頃的魚塭，可以先放養2公頃，分批放養，分批收成，不要都同時集中一個時間放養台灣鯛，應該要分段，這需要養殖業者配合與改變，他也會指示漁業署持續與養殖業者溝通，穩定台灣鯛的價格。

嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢則建議，短期應該停止保價調節措施，恢復市場機制，養殖戶也不應削價出售，造成魚價崩跌；中期應教育養殖戶正確養殖觀念與用藥安全；並配合加工廠收購時間進行藥物自我檢驗，適時調節生產合理出貨，配合政府政策推廣產銷履歷認證，加強魚隻安全衛生與溯源管理。

他表示，至於長期做法，則是調整各魚種的收穫時間，避免過多魚貨在同一季節出貨；輔導加工廠進行漁獲多元化加工，才能消化更多的漁獲。

農委會 漁業署
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