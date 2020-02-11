台灣鯛產收購再延長？部分業者籲「別再干預市場」

農委會去年底啟動吳郭魚（台灣鯛）產銷調節措施，以每台斤25元價格（產銷履歷26元），收購規格600公克台灣鯛兩個月，即將在2月14日結束。日前台南市政府發文給漁業署，欲將調節補助措施延長一個月，引起部分業者反彈，並向漁業署遞陳情書，認為政府干預市場，讓魚價長期處於低迷，認為調節收購不應該再延長。

台灣鯛養殖業者正串聯連署，包括養殖業者、冷凍廠、魚苗場、漁車等數十名；農委會表示，是否延長收購，尚未決定。

台灣鯛養殖業者陳先吉表示，「政府不要再插手了。」他說，台灣鯛從去年底開始價格低迷，本來每台斤23元，政府補助2至3元，國外貿易商知道政府有補助，立刻壓低魚價。此外，收購補助並非每戶都補助，是補助一個總額，漁民還要抽籤才有，抽到每戶也補少量，根本沒有幫助。

陳先吉表示，沒能力調節用補助根本沒用，政府應該要爭取國外的訂單，把這些魚銷到國外去。否則就算補助了，這些賣不出去的魚，最後還是回到台灣市場。他反對繼續延長收購補助一個月，應回復原本的市場機制。

嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，去年年底啟動收購時，台灣鯛內銷的菜魚（傳統市場販售一整尾的魚）每台斤23元，池邊收購價平均約每台斤22 元，由漁業署補助價差，一般魚貨者補貼每台斤3元，具產銷履歷者每台斤4元為上限；過完年後也差不多。

他表示，政府啟動收購後，很多漁民去登記，有上百人排隊。但為了這一點點的補助，讓台灣鯛的價格欲振乏力「壓在那裏」，影響層面太大，他也反對繼續收購一個月。他說，收購的目的是讓魚價上揚，結果過了一個年魚價沒上揚，失去收購原意，不能讓少數人拉垮整個台灣鯛產業。

南瀛養殖協會理事長蔡阿玉表示，「應該不會再延長了吧？」但不論是否延期一個月，業者就是配合政府公布的措施與政策，她認為有這項收購的調節措施，對台灣鯛產業還是有部分幫忙、加分。