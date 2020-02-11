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自來水費代繳戶幸運中統一發票百萬獎金 基隆第一次

聯合報 / 記者游明煌/基隆即時報導
自來水費代繳戶幸運中統一發票百萬獎金，基隆第一次。圖／水公司第一區管理處提供

去年11、12月統一發票在今年1月25日公布中獎號碼，台水公司第一區管理處基隆服務所水費代繳用戶幸運中得無實體電子發票專屬100萬元大獎。台水董事長魏明谷今天特別到基隆祝賀，第一區管理處貼出紅單，祝賀用戶中大獎，是基隆史上第一次中百萬元獎金。

台水第一區管理處今天表示，用戶如有中獎，台水公司會主動寄發中獎通知。用戶需持繳費憑證載具兌獎聯及身分證至實體通路兌獎。如水費使用金融帳戶（非信用卡）自動扣款，四、五、六獎及雲端發票專屬千元獎、百元獎獎金將主動匯入原扣款帳戶，中獎人不須至實體通路兌獎。

第一區管理處呼籲用戶可盡量辦理「委託代繳」，或將繳費憑證妥善留存，一則可作為用水、繳款紀錄，再則可保留兌獎權益，

為提升兌獎便利性及落實雲端發票從開立至兌獎全程無紙化，並擴大實體代發獎金據點，中獎民眾可憑繳費憑證載具兌獎聯至第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫兌領全部獎項；指定之信用合作社及農漁會信用部可兌領二獎（含）以下及雲端發票專屬千元、百元獎，前述實體通路均可於營業時間內兌領現金。　　

四大超商、全聯、美聯社可兌領五、六獎（1,000元以下）及雲端發票百元獎，可兌領現金、等值商品或儲值金。考量安全性，兌領現金時間為早上9點至晚間11點，等值商品或儲值金則於營業時間內均可兌換。台水公司提醒，兌獎時間自2月6日起至5月5日止，「別讓財神爺從門縫溜過」。

自來水費代繳戶幸運中統一發票百萬獎金，基隆第一次。圖／水公司第一區管理處提供

基隆 超商 台水 魏明谷 統一發票
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