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捷運板南線二度跳電原因出爐 北捷：電纜線絕緣異常
台北捷運板南線昨晚6點53分、7點26分共發生兩次系統供電異常情況，第一次雖花12分鐘初步排除，第二次異常發生後，持續至收班都尚未完成修復，南港站到南港展覽館站因此僅單側月台軌道營運，班距約12分鐘，其餘區段班距則約為6分鐘；北捷公司表示，經查是電纜線絕緣異常，收班後排除，今天已可正常營運，預估昨晚約影響4000名通勤民眾。
捷運板南線昆陽站到南港展覽館站昨晚6點53分發生供電異常情況，列車一度停駛請乘客下車，該區段也改為單軌雙向營運，北捷人員約花12分鐘，重啟供電系統後排除；未料晚上7點26分，南港站到南港展覽館站間又發生供電異常跳電，卻持續到收班都維持南港到展覽館站間單軌雙向營運。
北捷公司表示，第二次供電異常區段小，且是路線端點的2站區間，維修人員決定下軌道詳查原因，因檢修花的時間較久，到收班前都未完成，最後發現是高壓電纜線絕緣體異常，經初步修復後，今天已可正常營運。
北捷說，昨晚第二次異常後，列車班距調整為南港站到南港展覽館站約12分鐘，其餘區段約為6分鐘的模式，營運到收班為止，同時啟動昆陽站到南港展覽館館區間公車接駁，預估影響4000人通勤。
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