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響應「我OK，你先領」運動 安南醫院獲贈口罩套
台南市立安南醫院，考量武漢新冠肺炎防疫時間拉長，醫療口罩要留給最需要的第一線醫護人員，響應「我OK，你先領」運動，並獲得「相約做公益」公益手作社群團體支持，社團成員連夜趕工製作900個二重紗口罩套，今天捐贈給醫院行政人員，齊心協力共抗病毒。
有鑑於新冠肺炎開始進入長期防疫戰，安南醫院行政人員為共體時艱，分攤第一線醫護人員辛勞，自2月初排定輪值門急診篩檢站，投入防疫工作，守護所有進入醫院民眾健康。
為確保防疫物資用在最需要的第一線醫護同仁身上，安南醫院行政人員響應「我OK，你先領」運動，獲得公益社團「相約做公益」的肯定，趕工製作了可以延長口罩使用的二重紗口罩套捐贈給安南醫院，讓醫療口罩優先留給第一線的醫護人員使用。
公益社團「相約做公益」表示，900個以上二重紗口罩套，主要是考量行政人員需要每天替換使用，致贈每名行政人員一人三個以做每日曝曬消毒替換，落實響應「我OK，你先領」的禮讓口罩運動，將一次性汰換口罩留給真正需要的醫護人員。
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