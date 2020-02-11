響應「我OK，你先領」運動 安南醫院獲贈口罩套

台南市立安南醫院，考量武漢新冠肺炎防疫時間拉長，醫療口罩要留給最需要的第一線醫護人員，響應「我OK，你先領」運動，並獲得「相約做公益」公益手作社群團體支持，社團成員連夜趕工製作900個二重紗口罩套，今天捐贈給醫院行政人員，齊心協力共抗病毒。

有鑑於新冠肺炎開始進入長期防疫戰，安南醫院行政人員為共體時艱，分攤第一線醫護人員辛勞，自2月初排定輪值門急診篩檢站，投入防疫工作，守護所有進入醫院民眾健康。

為確保防疫物資用在最需要的第一線醫護同仁身上，安南醫院行政人員響應「我OK，你先領」運動，獲得公益社團「相約做公益」的肯定，趕工製作了可以延長口罩使用的二重紗口罩套捐贈給安南醫院，讓醫療口罩優先留給第一線的醫護人員使用。