彭啟明：下周一、二、三 北部低溫可能下探10度

天氣風險公司總經理彭啟明表示，好天氣將持續到周四上半天，周四下半天到周五上半天全台將有雨勢，加上可能有閃電，戶外活動勢必受干擾。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」專頁指出，今天白天持續回溫，中午高溫北部可以到23-24度，中南部25-26度。明天周三北部還可再回溫1-3度，中南部也有2-3度回升，是非常舒服的天氣。

不過他提醒，這兩三天改吹東風到東南風，西半部的大氣擴散條件較差，整個西半部的空氣品質也較差，多數地方是普通等級，但有些地方會到敏感族群不健康等級。預計要到周四下半天鋒面到達才會改變。

彭啟明說，周四下半天開始，目前預測是以中部以北雨勢可能較大，但中南部也有雨勢。周五下半天到周六會有個空檔，周日另外一波鋒面會再度接近，也轉為有雨天氣。這波後面有冷空氣，乾冷的冷空氣在周日晚間開始逐步接近。

他指出，下周一、二、三這幾天都會受到強冷空氣的影響，北部的低溫可能會接近到10-11度，空曠地區溫度可能掉到10度以下。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴，只有花東地區有零星短暫雨；天氣持續回暖，白天中部以北及東半部高溫可回升至23、24度，南部約25、26度，中南部日夜溫差較大。到了周三、周四天氣進一步回暖，各地高溫普遍都在25度以上，中南部甚至可以到29度。周三水氣略增。