周四變天！吳德榮：本周兩波鋒面過境 一濕一冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天冷空氣持續減弱，但到周四下午會變天，中部以北有陣雨或雷雨的機會，下周日另一波鋒面過境，之後約有三或四天的寒冷天氣，可能達寒流等級。

吳德榮表示，今晨大陸冷氣團減弱，輻射冷卻作用亦因中層雲增多而減弱，氣溫明顯回升。白天各地多雲時晴、氣溫回升，早晚仍偏涼，日夜溫差大；東半部局部地區偶有零星短暫飄雨的機率。預測各區氣溫：北部15至23度、中部15至25度、南部15至26度、東部14至25度。明天繼續回暖，水氣漸增，不穩定度稍提高。

他說，周四（13日）鋒面接近、下半天轉變，周五（14日）鋒面抵達並快速通過。這波鋒面無冷空氣、但對流性較強，中部以北有陣雨或雷雨的機率，東半部及南部山區亦有局部短暫陣雨的機率；受影響的程度，還得視中、小尺度對流的發展。

吳德榮指出，到了周六（15日）鋒面東移，天氣會有短暫空檔。然而下周（16）日另一波鋒面過境，天氣再轉變；鋒面後強冷空氣緊接南下，之後大約有三或四天的寒冷天氣。目前模式模擬的強度不排除有達寒流的機率；但此為模式末期的模擬，還需再觀察。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴，只有花東地區有零星短暫雨；天氣持續回暖，白天中部以北及東半部高溫可回升至23、24度，南部約25、26度，中南部日夜溫差較大。到了周三、周四天氣進一步回暖，各地高溫普遍都在25度以上，中南部甚至可以來到29度。周三水氣略增。