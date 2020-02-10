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終結連十摃！威力彩4.65億南港開出 獨得今年最高獎金
威力彩自春節前1月20日加碼2億元後，頭獎已連續10期摃龜，台彩今晚間表示，今晚威力彩頭獎4.65億元在台北市南港區開出，一人獨得。開出的彩券行林老闆開心表示，開彩券行十幾年終於開出億元高額頭獎，明天要放鞭炮慶祝。
台彩今晚間表示，今晚威力彩頭獎金額4.65億元，在台北市南港區昆陽街144號的「新移民投注站」開出，由一人獨得，終結連10期摃龜，且是今年以來最高頭獎獎金。
新移民投注站的林老闆受訪表示，自己開彩券行已經十幾年了，過去有開過一次今彩539頭獎800萬元，也曾開出過春節大樂透加碼的百萬紅包，但這是第一次開出億元以上的高額頭獎，非常開心，但怕晚上放鞭炮慶祝會吵到左右鄰居，預計明天白天再放鞭炮慶祝。
今晚威力彩開獎獎號，第一區中獎號碼為04、12、14、16、19、21，第二區中獎號碼為08號。
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