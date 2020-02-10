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板南線下班時段兩度電力異常 單線雙向運轉
台北捷運板南線今晚下班時段發生2次供電系統異常，先是在晚上6點53分昆陽站到南港展覽館站發生動力變電站供電異常，影響班距，晚上7點5分排除後正準備陸續恢復正常班距時，晚上7點26分南港站至南港展覽館站再度發生供電異常，南港站到南港展覽館站也改為單線雙向運轉，至晚上8點多，站內仍在廣播，南港到展覽館站班車只停靠第一月台，最長班距12分鐘，造成各站月台候車人潮多。
北捷公司表示，南港到展覽館站班車改為單邊月台運作，區間班距要12分鐘，其他區段班距則為6分鐘，雙向列車都會比平常5分內的班距需要等較久。
北捷表示，第二次供電系統異常仍在緊急處理中，故障原因約要等到收班後了解，受影響人數仍要估算，昆陽到南港站展覽館區間公車接駁已啟動。
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