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交通觀光餐旅紓困 中市業者建議：國旅抵稅

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
新冠肺炎疫情衝擊交通觀光、餐旅產業，行政院擬推出振興紓困方案。台中市旅館業者蔡維郡建議政府推出「國旅抵稅」的鼓勵方案，讓國人願意出遊，且出遊的費用有部分可以抵稅。圖／蔡維郡提供

新冠肺炎武漢肺炎）疫情衝擊交通觀光、餐旅產業，行政院擬推出振興紓困方案。台中市旅館業者蔡維郡建議，在國外人士來台有疫情顧慮，以及觀光業低迷關鍵在於大家不願出門下，政府應該推出「國旅抵稅」的鼓勵方案，讓國人願意出遊，且出遊的費用有部分可以抵稅。

蔡維郡是台中市星動銀河旅站總經理，他說，受疫情影響，觀光業生意慘淡已是事實，原因在於大家在疫情影響下，不願意出遊。

對於政府要提紓困方案，業者固然感激，但若只是補貼或是給予低利貸款，不見得能把遊客催出來，而且即使是低利貸款，許多飯店已在去年陸客不來時申請過，可能已無資產再申辦；資產較少的伴手禮和旅行社業者更不見得有資產可以借貸。

他說，在政府去年稅已超徵下，若是推出國旅抵稅，例如每個人每年都有一定的國旅免稅額，只要持旅行社、飯店等觀光業發票或收據就可以申報，將可以達到鼓勵國人在國內旅遊、消費的目的，也讓國人把錢花在國內。

蔡維郡說，目前國外旅客來台不管是日本、新加坡、香港或其他東南亞人士，都有疫情顧慮，歐美人士此時要來台旅遊的可能性亦因疫情降低，政府應該把焦點放在如何把國內的旅遊人口挖出來，讓大家積極參加國旅，也透過到戶外走走，增加免疫力，並促進觀光產業發展。

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