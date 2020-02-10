武漢肺炎衝擊旅行社！喜鴻急澄清：沒放無薪假

因武漢肺炎疫情持續擴大，近期傳出喜鴻旅行社開出第一槍，鼓勵員工放「防疫無薪假」。喜鴻旅行社10日也於官方臉書聲明，公司內部僅討論員工特休部分，並無放無薪假一事。其他如可樂、雄獅、東南等大型旅行社業者，也都表示目前沒有讓員工放無薪假。但是也有業者透露，估計今年第一季，業績將會下滑4～5成。

由於武漢肺炎因素，包括中國大陸、香港、澳門與台之間的航線、旅行團，還有國際遊輪行程，連帶受到強大影響。例如雄獅、五福等旅行社，取消4月29日前出發的大陸、港澳團體行程；可樂也取消4月29日前的所有大陸團。東南旅遊則透露，針對2、3月所出發的鑽石公主號行程，也都提供旅客全額退費，或是轉團另享折扣等方案。

旅行公會全聯會曾於日前評估，若武漢肺炎疫情持續3個月，全台旅遊業者總損失估計將達1,200億元。有旅行業者也私下透露，今年第一季自家業績估計將下滑4～5成。也因業績下滑，外界傳出旅行社們將會以無薪假因應。被傳出施放無薪假的喜鴻旅行社聲明，公司內部僅討論員工特休部分，並無放無薪假一事。東南、雄獅、可樂等業者，也都暫無無薪假政策。雄獅表示，本季將會以防疫為第一優先，並透過減少行銷、廣告等方式，降低成本，與員工共體時艱。但也有業界人士表示，若疫情持續擴大，中小型旅行社、飯店，恐怕也會面臨另一波財務危機。