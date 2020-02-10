門窗緊閉還是有蚊子飛進屋內？ 網友盤點這幾處要封住

不少人都有過晚上睡覺時被蚊子的「嗡嗡聲」吵到難以入眠的經驗，打開燈後想要找出牠來「處置」時，卻又頻頻找不到，搞得整個人都被蚊子弄的身心俱疲，整個晚上都沒睡好。昨（9）日就有一名網友在PTT上PO文表示，自己最近睡覺時，總有蚊子在耳邊嗡嗡叫，即使門和窗戶都鎖緊了，還是可以讓他打死超多蚊子，讓他氣的直呼「蚊子到底都從哪裡來呀？」

原PO在文中提到，最近睡覺時總有蚊子一直在他耳邊飛來飛去，即便門已經關好了，窗戶也有紗窗保護，但依然可以一個晚上打死3隻蚊子，搞得他整晚都睡不好，因此讓他好奇詢問廣大網友「蚊子都從哪裡進來的？」

PO文一出後，立刻引來眾多有同感的網友留言，「台灣蚊子感覺越來越邪性，已經超化了」、「晚上只要被一隻蚊子吵醒，那一定代表還有3-4隻，可以不用睡了」、「台灣的蚊子真的很可怕，會一直把你的精神消磨殆盡為止」、「晚上睡覺聽到蚊子聲真的會很想流淚」。

隨後也有不少網友指出家中常見的「防蚊漏洞」，「大門底下的縫，親眼看過，所以要用膠布貼起來」、「蚊子真的只要有洞就鑽」、「有些蚊子會從冷氣機飛出來，所以沒在用要用保鮮膜封住」、「窗框沒密合照樣爬給你看」、「紗窗軌道有縫，跟玻璃中間也有縫，要貼隔音條」、「也會從廁所排水口飛進來，沒在用時可以用東西蓋住」、「門一打開就會飛進來了，而且重點是你都看不到，所以以為沒有」、「廚房抽油煙機也會」。

事實上，這些冬天常出現的蚊子為「地下家蚊」，主要分布在溫帶地區，是適合生存在冬天的蚊子，活動範圍也幾乎都在室內，牠們會隨著人群利用電梯直上高樓層，也會隨著大樓的上升氣流、壁間管道或是浴缸、排水孔等縫隙入侵住家。因此最好盡量保持室內空氣流通，減少蚊子過冬的棲息場所，還要時常清除各種家中容器內的積水，以減少蚊子卵的滋生。