聽新聞
test
0:00 / 0:00
西部汙染物累積 今起一連四天空品差
根據中央氣象局氣象預報，今天大陸冷氣團減弱，天氣逐漸穩定，環境風場將轉為偏東風，水平擴散條件轉差，位於中央山脈背風面的西半部地區污染物將逐漸累積，中南部地區空氣品質多為橘色提醒等級，其他多為普通等級。
環保署表示，11日至13日金門、馬祖及西半部地區有局部霧或低雲影響能見度，再加上背風渦旋形成，污染物不易擴散，竹苗到雲嘉南地區空氣品質多為橘色提醒，局部短時間達紅色警示等級，請多留意空氣品質變化。
環保署表示，今天南部地區位於下風處風稍弱，PM2.5濃度多在30至50微克/立方公尺，空氣品質為普通至橘色提醒等級；11至12日環境風場逐漸轉為東南風至偏南風，西半部地區位於背風側，風速再減弱，且清晨可能出現逆溫現象，導致水平及垂直擴散條件較差，竹苗、中部及雲嘉南部分區域及時段可能達紅色警示等級，其他為普通到橘色提醒等級。預計13日午起西南風增強，加上鋒面接近開始降雨，擴散條件好轉及降水洗除作用，空氣品質可望好轉。
環保署已與地方政府啟動區域防制措施應變，加強大型工廠及營建工地空氣污染減量管制措施，主要堆置場物料加蓋、道路洗掃等防制揚塵措施，以及餐飲業，露天燃燒等稽巡查作業，並已先協調台電臺中、興達等燃煤發電廠預先減少空氣污染物排放。有關各項環保機關防制措施執行成果，將彙整於空氣品質嚴重惡化預警資訊平台提供外界參閱。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言