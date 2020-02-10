西部汙染物累積 今起一連四天空品差

少人都有過晚上睡覺時被蚊子的「嗡嗡聲」吵到難以入眠的經驗，打開燈後拿著電蚊拍要將牠「處置」時，卻又頻頻找不到，搞得整個人都被蚊子弄的身心俱疲，整個晚上都沒睡好。昨（9日）就有一名網友在PTT上PO文表示，自己最近睡覺時，總有蚊子在耳邊嗡嗡叫，即使門和窗戶都鎖緊了，還是可以讓他打死超多蚊子，讓他氣的直呼「蚊子到底都從哪裡來呀？」

2020-02-10 20:06