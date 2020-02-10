為環保改吃素又怕聚會變少 網推妙招化解危機

許多人基於環保或是信仰的關係因而改為吃素，但就有人擔心若吃素後，會降低跟朋友聚餐的機會，文章一出不少網友贊同表示，吃素的朋友很難約，但也有人提議可以吃素的人找好餐廳再約人，或吃店內提供的素食餐。

有網友在「Ptt WomenTalk」版上指出，為了響應環保愛地球的理由，因此最近有想嘗試改為吃素，不過她曾經有和吃素的同學吃飯的經驗，因為他的飲食習慣的緣故，都要特別為他考量餐廳是否合適，在安排上就會有點過於麻煩，所以也怕自己未來開始轉為吃素後，會同樣造成別人的困擾，他表示，「因為我的朋友們很愛約火鍋吃到飽，特別愛吃肉」，讓他不禁害怕若改成吃素之後，以後的餐聚也會大受影響，和朋友聚會的機會就會變少。

此文一出，引起網友討論，有網友表示，「吃素真的很難約」、「男友吃半日素，覺得不能一起吃宵夜很討厭」、「基本上，就是當你一宣布吃素，聚會直接少一半」、「出國超級麻煩」、「會吃個東西還要考慮你有沒有素的」，但也有人認為，「有人不吃牛、不吃海鮮等，各種飲食習慣互相尊重囉」。

不過有人提出不同想法，「自己當主揪找餐廳啊」、「自從吃素後，我都會主動找餐廳，再約大家吃飯，這樣就不麻煩別人了」、「親戚吃素，但他都自己帶」，還有人表示，有些火鍋店會提供純素食鍋、鍋邊素等，也不至於到朋友約吃火鍋時，完全沒辦法約。