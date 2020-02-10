過年後胖了一圈 中醫師穴位調理可改善

農曆過年許多民眾難免大吃大喝，加上假期放鬆，生活作息不像平常上班時規律，陳姓婦人過完年後回到工作崗位，發現身材走樣，甚至肚子胖了一圈，安南醫院中醫部醫師賴建銘今天說，中醫師針對個人體質來辨證論治，利用中藥或針灸調養，確實能達到改善肥胖的體質，達到健康減重。

陳小姐說:「醫師怎麼辦，過年期間大魚大肉，加上最近疫情，放假幾乎都在家裡看影劇和電影，才一個禮拜，上班時竟然發現衣服和褲子幾乎穿不下……」還自我解嘲說真的要買新衣、買新褲來穿了。

賴建銘說，現代高熱量飲食與靜式生活型態，肥胖儼然成為「通病」，肥胖不只影響外貌和體型，還影響自身健康，如不孕症、高血壓、糖尿病、退化性關節炎等疾病。

賴建銘表示，中醫認為肥胖主要是由於「陽氣虛衰，痰濕偏盛」導致，脂肪屬「痰濕」一種，藉由專業中醫師針對個人體質來辨證論治，利用中藥或針灸調養，能達到改善肥胖體質。

賴醫師介紹肥胖最常見3種體質，脾虛濕阻型，表現為食慾不佳，倦怠疲勞，四肢沉重，腸胃脹氣，大便軟黏，晨起時臉部及下半身水腫，體型以下半身肥胖為主，可用健脾利濕、袪痰消脂做調理。

氣血虛弱型，表現為肌肉鬆垮無力，全身均勻型肥胖，食量不多，吃得少容易胖，平時易感到疲倦，手腳冰冷，稍微動一下就氣喘呼呼，可用補養氣血加強新陳代謝。

男火虛旺盛型，表現為胃口好，食量大暴飲暴食，消化快，吃完東西後容易餓，飲食不忌口，面部及皮膚容易出油，口渴，口臭，嘴破，宿便排不淨，宜清胃熱、潤腸通便來調理。

針灸方面，賴建銘表示可選用穴位來調理，如水分、大橫、天樞、關元、足三里、陰陵泉、內庭等穴促進水分代謝、幫助腸胃運化，過年後多運動促進新陳代謝，生活作息規律勿熬夜，就能有交改善。