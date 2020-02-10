戴口罩運動好嗎？ World Gym：長時間運動不建議

武漢新冠肺炎疫情期間，不少人在運動都戴著口罩，但這樣好嗎？World Gym提醒，戴著口罩長時間運動，在低氧的情況下、呼吸較困難，恐身體不適，呼籲依個人身體狀況，決定需不需要戴口罩運動，若有咳嗽、發燒…等症狀，建議及早就醫、在家休息，避免勉強身體的情況下運動。

疫情延燒，對有運動習慣的民眾來說很掙扎，到底「運動時要不要戴口罩？」戴口罩運動覺得好悶、呼吸不順暢，不戴口罩又不安心，該怎麼辦。

World Gym專業教練建議，戴口罩運動、當然可行，但如果是長時間配戴，例如戴口罩就不建議操作心肺強度較高的運動持續1小時以上，很可能因為長時間處於「低氧」狀態，導致呼吸困難、不順暢。

World Gym提醒，愛健身運動的族群，要時時注意身體反應，若戴口罩運動感到不舒適，就先暫停，讓身體喘口氣或改為運動時間較短、強度較輕的運動類型，避免缺氧風險。除了勤洗手，另建議運動後，沖洗乾淨再離開。