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受武漢肺炎疫情影響 高雄飯店改變作法賣餐盒
正值全球都在與武漢新型冠狀病毒肺炎防疫期，許多人不敢上館子吃飯，高雄有飯店業者因應武漢肺炎疫情改變消費型態，在飯店門口賣餐盒，高雄福華飯店，今天首度試賣餐盒，準備40份在門口賣，結果半小時就賣光。寒軒國際飯店推出「外帶、送餐盒」料理服務，和大家一起防疫大作戰。
高雄福華飯店利用店內4家餐廳分別推出廣式三寶飯、西式香煎鮮魚、麻辣雞丁飯及糖醋雞飯，每天更換菜色，今天中午11點30分開賣，準備40份餐盒試水溫，沒想到半小時就全部賣光。
除此之外，高雄福華涮涮鍋的雙人套餐：九州風味白湯、前菜梅子番茄、有機季節鮮時蔬搭配美國雪花牛或上等梅花豬肉盤、手作火鍋拼盤五品等豐富內容，原價1500元，外帶1099元，外送價是1299元。
另一家寒軒飯店則推出港式飲茶、日式料理餐盒，每份200元，還有適合3到4人的餐點，4菜1湯適合全家一起品嘗。
業者表示，不論外送或外帶餐盒，都是以增強抵抗力的食材為主，像是蛋白質、大蒜、菇類、維生素A、維生素E等等，讓民眾透過享受美食的同時也能增強自身抵抗力。訂購20份以上，高雄市區，限苓雅區，小港區、楠梓區、左營區、鳳山區、三民區、鼓山區都可免費宅配服務。
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