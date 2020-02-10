口罩復活！ 中山醫大實驗電鍋乾蒸4分鐘有效

武漢新冠肺炎疫情影響，全台各地口罩大缺貨，中山醫學大學一名教授實驗發現「電鍋乾蒸4分鐘後，口罩表面溫度可達65度C」可利用「電鍋乾蒸」抑制病毒活性。臉書粉團最後附上圖解教學，但提醒「最重要的是要勤洗手，減少用手觸摸口鼻眼。」

臉書粉絲專頁「中山醫學大學生物醫學科學系」5日貼文，指出外科口罩缺貨感慌張，到底口罩能不能經過消毒方式重複使用？教授實驗發現用75%酒精或高溫高壓法會大大降低口罩過濾力。

職安系教授賴全裕發現，利用電鍋乾蒸，不加水、直接按煮飯開關（非保溫）乾蒸3至4分鐘不影響口罩的過濾力，反而75%酒精或高溫高壓法會大大降低口罩過濾力。

醫化系教授朱智謙實測「電鍋乾蒸4分鐘後，口罩表面溫度可達65度C，過去研究則已經發現，65度C處理4分鐘，可以幾乎完全抑制SARS病毒的活性。」

貼文圖解教學，加註記得口罩不織布不耐熱，乾蒸時務必不能直接讓口罩接觸電鍋底部加熱板。

最後也提醒民眾，「希望對於大家在口罩缺貨時，可以透過適當消毒口罩應急使用，但最重要的是要勤洗手，減少用手觸摸口鼻眼，才是更重要的防疫措施。」

小編補充，這是口罩缺貨時的應急措施，本來就不建議長期使用。電鍋乾蒸方式經實驗室測試乾蒸後對口罩過濾力的影響，操作方式簡便且不需要專業人士即可進行。