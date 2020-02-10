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台灣燈會2天爆93萬人！主燈「光之樹」每次限100人進入
2020台灣燈會開幕2天，參觀人數達93萬餘人，現場擠滿人潮。主燈「光之樹」內部白天可進入參觀；交通部觀光局表示，為避免人潮擁擠，每次容留人數上限100人。
台灣燈會在花博后里園區舉行，台中市觀光局表示，燈會8日開幕，開幕2天人潮達到93萬餘人，原本開幕上演的無人機展演，因現場風力太大取消，昨天兩度演出，遊客欣賞不時發出驚呼。
今年主燈由藝術家林舜龍設計，主題為「森生守護-光之樹」，有22根枝幹、368朵花苞、2300萬片葉子，象徵台灣22個縣市、368個鄉鎮、2300萬人，作品內部藏有玄機，可進入參觀。
交通部觀光局副局長周廷彰說，主燈光之樹內部空間可進入參觀，正中央有顆種子氣球，大聲呼喚就會緩緩下降，宛如有生命力的魔法術；白天開放參觀，入夜後上演燈光秀，內部就不開放。
周廷彰說，燈會開幕後人潮眾多，為避免人多擁擠，主燈內部開放參觀時，每次容留人數為80至100人，維持參觀品質，也避免人多擁擠；最後一場主燈秀9點表演結束後，也會再開放讓民眾進入參觀。
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