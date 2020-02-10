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錯誤睡眠方式恐致嬰兒猝死 「五招」讓寶寶安心睡

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
國健署提出寶寶「五招安心睡」供家長參考，讓嬰兒有安全睡眠環境，降低嬰兒猝死及窒息死亡風險。圖／國健署提供

新手爸媽小心！台灣嬰兒死因中，事故傷害高居第4位。據衛福部國民健康署統計，台灣嬰兒因事故傷害致死數中，其中因意外窒息的死亡人數就占了7成5，部分與錯誤睡眠方式有關；國健署提醒家長務必遵守「五招安心睡」：不趴睡、不用枕、不同床、不悶熱、不鬆軟，才能避免寶寶暴露於猝死及窒息危機中。

日前有新聞報導，今年初有一起保母將2個月大男嬰獨自留在房間採取趴睡姿勢，結果造成嬰兒窒息，送醫不治的實際案例。國健署也發現坊間、網路流傳許多不正確的嬰兒睡眠資訊，如寶寶仰睡時會造成嗆奶導致窒息、仰睡會影響頭型外，也有民眾認為寶寶趴睡比較安心踏實，採側睡、趴睡或購買功能性枕頭，會讓寶寶睡的更加舒適等。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，上述傳言都是錯誤觀念，正確睡姿是仰睡，仰睡並不會導致上述的結果，但採趴睡或使用功能性枕頭或棉被反而容易造成窒息等事故。過去就發生男嬰與家長同床而睡，遭大人身軀及棉被覆蓋口鼻而導致窒息；亦曾發生照顧者將6個月大女嬰放置嬰兒床後暫時離開，女嬰被床上玩具、積木等雜物壓住口鼻窒息，搶救不治。

陳麗娟說，家長為了方便照顧，而讓寶寶與大人同床睡，或是怕寶寶著涼於嬰兒床鋪上厚厚的軟墊及棉被，或以填充娃娃、玩具等佈置嬰兒床，都是造成嬰兒猝死的陷阱。因此，國健署提出寶寶「五招安心睡」供家長參考，讓嬰兒有安全睡眠環境，降低嬰兒猝死及窒息死亡風險。

「五招安心睡」，口訣如下：

第一招「不趴睡」：正確姿勢為仰睡，側睡因容易翻身成趴睡亦不建議，另外切勿讓嬰兒趴睡在父母或照顧者身上。

第二招「不用枕」：1歲以下嬰兒不需使用任何枕頭，亦無需墊高。

第三招「不同床」：遵守「同室不同床」原則，勿讓嬰兒與主要照顧者或兄弟姊妹睡在同張床。

第四招「不悶熱」：保持通風，如需保暖可使用睡袋型睡衣，或以包巾包裹孩子，並切記將手臂露出，避免蓋住臉部。

第五招「不鬆軟」：睡眠區域不宜有任何鬆軟物，如枕頭、棉被、毯子、填充玩偶，床墊應平滑堅實，不建議使用床圍防撞護墊。

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