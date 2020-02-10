提供備用水源減少浪費 濁水溪伏流水明年完工日供3萬噸

雲林林內淨水場原水濁度較高，為改善民生用水品質，並提供備用水源，減少浪費，台灣自來水公司花費1.9億元進行濁水溪伏流水工程，去年10月動工，預計明年梅雨季前完工，完工後豐水期每日可供應3萬噸水、枯水期1萬噸。

濁水溪伏流水工程目前正在濁水溪林內鄉段進行工程，林內鄉長張維崢表示，伏流水是河川及沼澤底部或側部沙礫層中所含的地下水，因含有懸浮固體物甚少，可省略沈澱處理，水質也較佳。

施工單位上益營造總經理簡東崧表示，濁水溪伏流水工程去年10月動工，預計明年5月前完工，主要分為集水管工程、輸水路工程、推進導水管工程、集水井工程、交通安衛環保設施等，目前工程進度已達30%。

集水井約17公尺深，可容納2萬噸伏流水，因採沙礫層自然過濾，不須經過沉沙池，可直接引入儲水池。

簡東崧表示，濁水溪伏流水資源豐富，值得繼續開發，過去集集攔河堰攔截水原造成河川原貌改變，河床長期枯竭，伏流水工程若能持續往中下游開發，有機會取代集集攔河堰的功能，讓河川恢復原來樣貌。